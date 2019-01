Brouwerij Haacht zoekt regiopromotor in tv-programma ‘De Sollicitatie’ KAR

22 januari 2019

Brouwerij Haacht legt vanavond enkele kandidaten het vuur aan de schenen in het VIER-programma ‘De Sollicitatie’. De brouwerij gaat in het programma op zoek naar een regiopromotor voor Boortmeerbeek. De kandidaten wagen zich aan een bierproef maar blijkbaar heeft niet iedereen daar kaas van gegeten. De sollicitatie is vanavond te zien op VIER vanaf 21.20 uur.