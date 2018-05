Briljanten huwelijk voor Jean en Josée 01 juni 2018

Jean Steens en Josée Vande Velde uit de Goltfuslaan in Haacht zijn 65 jaar getrouwd. Jean (87) groeide op in Haacht en heeft heel zijn loopbaan bij de Regie der Luchtwegen gewerkt. Josée (88) is ook uit Haacht afkomstig en werkte tot de geboorte van hun vierde kind bij kledingatelier Verbraeken in Boortmeerbeek en Elektromotoren Elnor in Wespelaar. Het koppel kreeg drie dochters en twee zonen. Zij zorgden op hun beurt voor elf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Jean is bestuurslid van de harmonie en hij spendeerde tot vorig jaar heel veel tijd in de tuin. Josée zat tot vorig jaar altijd in het bestuur van Femma.





(SPK)