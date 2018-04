Bouwmogelijkheden op Parking Lombaarden veroorzaken ongerustheid 26 april 2018

02u43 0 Haacht Haacht heeft het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Haacht Centrum' klaar. Dat maakt onder meer bebouwing van een deel van de huidige Parking Lombaarden mogelijk.

Tegenstanders vrezen dat de veelgebruikte 260 plaatsen tellende parking daardoor zal verkleinen. "Een deel van de parking is private eigendom, de rest is van de gemeente", schetst schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Troyer (Groen). "Op het private deel - het deel het dichtst tegen het centrum - zal tot vier hoog mogen worden gebouwd. Voorwaarde is dat het om een gebouw met een gemengde functie gaat, waarin verplicht woongelegenheden moeten worden opgenomen. Denk aan winkels of een ontmoetingszaal op het gelijkvloers, met appartementen erboven. Niet onbelangrijk: dit RUP bepaalt enkel de visie voor de toekomst: het zegt wat er kán komen. Momenteel bestaan er geen concrete bouwplannen."





Oppositiepartij N-VA diende tal een officieel bezwaarschrift in tegen wat ze de 'inkrimping en verplaatsing van Parking Lombaarden' noemt. "Sinds twintig jaar is de parking een centraal gelegen en goed bereikbare parking", zegt Jo Vandesande van N-VA. "Ze is bovendien groot genoeg om de volkstoeloop bij evenementen als de Primusfeesten of kermissen op te vangen. De parking is belangrijk voor het handelscentrum en de activiteiten in Haacht."





Volgens schepen De Troyer zal de parking niet verkleinen. "Integendeel zelfs. Richting Hubo komt er aansluitend aan het parkeerterrein een nieuwe, vergroende 'overloopparking' die het verlies aan parkeerplaatsen ruim zal compenseren." (SPK)