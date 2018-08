Bluesfestival Swing Wespelaar goed van start 18 augustus 2018

De 31ste editie van Swing Wespelaar is gisterenavond meteen goed van start gegaan. Het vermaarde bluesfestival met een internationale line-up van artiesten startte meteen met een zo goed als volgelopen festivalterrein. Melody Angel (USA) en vooral Ten Years After, dat in 1969 nog op het legendarische Woodstock stond, wisten duidelijk heel wat bluesliefhebbers naar het dorpscentrum van Wespelaar (Haacht) te lokken. Ook vandaag en morgen biedt Swing nog een sterke affiche: de headliner van vanavond, The Temperance Movement uit het Verenigd Koninkrijk, stond in 2014 nog op het hoofdpodium van Rock Werchter. Morgen sluit Sugaray Rayford uit de Verenigde Staten het gratis toegankelijke bluesfestival af. Meer info: www.swingwespelaar.be. (SPK)