Blokken@de bib 30 mei 2018

Samen blokken is hip. Daarom kan dat de komende examenperiode ook opnieuw in de HaBoBIB. Zowel de bibliotheek van Haacht als die van Boortmeerbeek doen mee. De 'sociale controle' en het gevoel niet alleen te zijn in deze lastige periode maakt dat voor velen samen studeren vlotter gaat dan alleen. Studenten kunnen tot en met 28 juni daarom ook buiten de reguliere openingsuren in de HABoBIB langs de Verhaegenlaan 5 in Haacht en de Blokstraat 2 in Schiplaken (Boortmeerbeek) terecht. Er wordt plaats voorzien om in een rustige en motiverende omgeving te studeren. Men kan er gebruik maken van de computers, gratis wifi en heel wat naslagwerken zoals woordenboeken. De bib biedt geen toezicht, maar er is wel steeds een medewerker aanwezig. Een overzicht van de extra openingsuren is te vinden op www.habobib.bibliotheek.be en de Facebookgroep blok@habobib. Inschrijven is niet nodig. (SPK)