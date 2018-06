Bloedinzameling 15 juni 2018

Het Rode Kruis houdt op maandag 25 juni een bloedinzameling in Haacht. Bloedgevers zijn vanaf 18 tot 20.30 uur welkom in Gemeenschapscentrum Den Breughel langs de Wespelaarsesteenweg 85. Ook op maandag 25 september is er tussen dezelfde tijdstippen op die locatie in Haacht een bloedinzameling. (SPK)