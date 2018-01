Bleef verkeersagressie bij verbaal geweld? 26 januari 2018

02u35 0 Haacht Een 38-jarige man uit Mechelen riskeert een werkstraf van 80 uur voor verkeersagressie. Of het echter zo ver zal komen is maar zeer de vraag. De man ontkent ten stelligste het geweld.

Hij was in een discussie beland met een man uit Haacht over het al dan niet verlenen van een voorrang van rechts. De kemphanen vervolgden hun weg maar bleven elkaar treiteren door te bumperkleven en met de lichten te flikkeren. Ter hoogte van Kampenhout-Sas stapten beiden opnieuw uit. Volgens het slachtoffer deelde de Mechelaar een vuistslag uit met een dubbele kaakbreuk tot gevolg. "Nooit heb ik één slag gegeven. Ik ben 38 en heb een blanco strafregister. Waarom zou ik dan plots zo los gaan? Ik ben erna zelf naar de politie gegaan om melding te maken van zijn gedrag", aldus de beklaagde. Zijn advocaat Boris Reynaerts vroeg dan ook met vertrouwen de vrijspraak. "Op de foto die de burgerlijke partij bovenhaalt zie je het slachtoffer vlak na de zogezegde feiten staan zonder enige verwonding." Uitspraak op 22 februari. (WHW)