Blauwe ex-burgemeester praat met N-VA MON FILLET VERBOLGEN OMDAT HIJ GEEN MANDAAT MEER KRIJGT BIJ OPEN VLD SVEN PONSAERTS

08 juni 2018

02u40 0 Haacht Dat het rommelt tussen Open Vld Haacht en voormalig burgemeester Mon Fillet, was al enkele maanden duidelijk. Dat hij binnen 'zijn' Open Vld niet meer op een mandaat moet rekenen, zit de door en door 'blauwe' Fillet echter zo hoog dat hij zowaar met oppositiepartij N-VA praat.

Voormalig Haachts burgemeester Mon Fillet (68) bekent: "Ik heb de knuppel eens serieus in het hoenderhok gegooid. Ik vond dat het tijd was om eens op tafel te slaan." Hij pikt het niet dat hij bij een eventuele verkiezing in oktober geen mandaat meer binnen Open Vld zou mogen opnemen, en dweepte daarom met oppositiepartij N-VA.





"Burgemeester Swiggers heeft me maanden geleden gevraagd de lijst van Open Vld te duwen, iets wat ik zonder twijfelen heb toegezegd", doet Fillet het relaas. "Op voorwaarde dat ik indien verkozen ook een schepenmandaat zou kunnen openen. En die vraag is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Er zijn duidelijk enkele schepenen die hun mandaat door mij bedreigd zien." Zonder namen te noemen doelt hij hiermee op Nico Bogaerts en zus Ilse Fillet.





Zus Ilse

Onder meer omwille van de familiale kwestie wou Fillet de zaak aanvankelijk niet op de spits drijven. Daarom zag hij ook van een verkiezingsdeelname af. "Ik hou niet van ruzies en miserie. 'Als het zo zit, hoeft het voor mij niet', heb ik de partij gezegd." Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Ik koester wel degelijk nog de ambitie voor een politiek mandaat. Ik heb eind 2015 dan wel bewust afstand gedaan van mijn burgemeesterssjerp, maar niet van mijn politieke toekomst. Al hebben sommigen dat dus blijkbaar anders willen interpreteren."





Zéker is wel dat Fillet niet naar huidig oppositiepartij N-VA zal overstappen. "Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk een 'kanon' te richten op het 'kasteel' dat ik zelf mee heb opgebouwd. Ik zou ook nooit aan een constructie deelnemen die de huidige burgemeester uit het zadel zou kunnen lichten. Ik ben blauw-liberaal geboren, en zal daar ook niet van afwijken."





Praten mag, hé

"Sinds het vrijblijvende gesprek dat we woensdag hadden, weet ook N-VA dat. Voormalig schepen Marc Vermeylen, met wie ik jarenlang goed heb samengewerkt, en dokter Jo Vandesande hadden me daartoe uitgenodigd. En praten mag hé. Ik wou bovendien ook wel eens hun standpunten horen. Altijd interessant." Dat hij met een eigen partij naar de gemeenteraadsverkiezingen zou trekken, zoals eveneens wordt gefluisterd, doet Fillet evenzeer af als 'niet aan de orde'. "Daarmee zou ik hetzelfde spel spelen, tégen burgemeester Steven Swiggers. Niet dus."





Fillet solliciteert dus openlijk naar een plaats, én desgevallend dus ook een mandaat, bij Open Vld. "Nee, Ilse en ikzelf hebben geen ruzie. Het familiale 'ongemak' maakt het natuurlijk wel allemaal dubbel zo ambetant. Toch meen ik dat Ilse en ikzelf perfect samen op één lijst zouden kunnen staan. Laat de kiezer dan beslissen."