Bib zoekt voorlezers 10 februari 2018

Omdat ze anders met haar 'voorleesinitiatief' voor kinderen dreigt te moeten stoppen, is de Haachtse HaBoBIB dringend op zoek naar voorlezers. De bib heeft voor haar voorleesmomenten nood aan vrijwilligers die kinderen graag 'meenemen' in een verhaal, en ze aan hun lippen kunnen laten hangen vanaf het moment dat een boek wordt opengeslagen. Kandidaten lezen regelmatig voor op de voorleesmomenten op woensdagnamiddag of zaterdag. Wie zich als vrijwilliger wil aanbieden, doet dit via een mailtje naar contact@habobib.be, of aan de balie van HaBoBIB Haacht. (SPK)