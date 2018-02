Bib en babbel 01 februari 2018

Zin om mensen te ontmoeten? Nood aan een babbel? Ook dit jaar houdt HaBoBIB haar maandelijkse babbelnamiddagen. Iedereen is op de donderdagen 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni welkom om bij een drankje in een ontspannen sfeer van 'niets moet en veel mag' gewoon te praten, en te luisteren. Ook anderstaligen zijn welkom in de bib langs de Verhaegenlaan 5, telkens van 14.30 tot 16.30 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. (SPK)