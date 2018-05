Bewoners betrappen dief 17 mei 2018

Aan Saffraan in Haacht is een man betrapt terwijl hij een bromfiets aan het stelen was. De bewoners zagen dit en konden voorkomen dat de man het voertuig meenam. De dief sloeg op de vlucht. Ook de politie kon hem uiteindelijk niet inrekenen. (ADPW)