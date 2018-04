Bestuursters naar ziekenhuis na frontale botsing 28 april 2018

In de Kruineikestraat in Tildonk bij Haacht kwam het donderdagnamiddag, omstreeks 16.30 uur, tot een aanrijding tussen twee auto's. De twee wagens reden in tegenovergestelde richting en kwamen frontaal in aanrijding met elkaar. "Vermoedelijk is een foutieve stuurbeweging van één van hen de oorzaak van het ongeval. Beide bestuursters, een 56-jarige en een 67- jarige vrouw, allebei uit Haacht , werden met verwondingen overgebracht naar UZ Gasthuisberg te Leuven. Door het ongeval ontstond er heel wat verkeershinder en moest de Kruineikestraat gedurende anderhalf uur deels afgesloten worden", vertelt commissaris Paul Belmans. (ADPW)