Bestuurders naar ziekenhuis na botsing 06 maart 2018

Op de Rijmenamsesteenweg in Haacht zijn gisterochtend rond 7.20 uur auto's gebotst. Een wagen die in de richting van Haacht aan het rijden was, ging aan het slippen op het gladde wegdek en kwam uiteindelijk terecht op de andere rijstrook. Daar botste hij frontaal op een tegenligger. Beide bestuurders, een 35-jarige vrouw uit Bonheiden en een 25-jarige man uit Tremelo, raakten lichtgewond en werden met de ambulance overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Door het ongeval werd de rijbaan versperd tot 8.45 uur. Beide voertuigen moesten getakeld worden. (ADPW)