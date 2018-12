Bestuurder bestraft die rood licht van spooroverweg negeert ADPW

19 december 2018

Het verkeersteam van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) voerde gisteren tijdens de dag een controle-actie verkeer in samenwerking met de Vlaamse Belastingsdienst. Er werden heel wat inbreuken vastgesteld maar positief was dat niemand onder invloed van alcohol stuurde. Van 77 bestuurders werd een ademtest afgenomen : niemand blies posititief. Er werden 3 pv’s opgesteld voor niet dragen veiligheidsgordel en 6 pv’s voor gsm-gebruik achter het stuur. Aan het station van Haacht werd het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken die de spooroverweg overstak bij rood licht. Verder werden er nog inbreuken vastgesteld voor ladingzekering, rijbewijs, keuring voertuig, vervoersvergunning, technische eisen en inschrijving. De controleurs van Vlabel inden op hun beurt een totaal aan boetes van om en bij de 10.000 euro. De controles vonden plaats in Haacht en Boortmeerbeek.