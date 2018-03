Bestuurder belandt in gracht 13 maart 2018

02u41 0

In Scharent in Haacht raakte in de nacht van zaterdag op zondag een 34-jarige man met zijn auto van de baan af. Dat gebeurde aan het kruispunt met de Weistraat. De man kwam in de gracht terecht. Hij zou mogelijk achter zijn stuur in slaap gevallen zijn. De bestuurder legde een negatieve ademtest af en werd niet gewond. Het voertuig moest getakeld worden. (ADPW)