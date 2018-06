Bert Francois trekt lijst N-VA 20 juni 2018

02u32 0 Haacht N-VA Haacht heeft de belangrijkste plaatsen op haar kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Lijsttrekker wordt huidig gemeenteraadslid Bert Francois.

Tien jaar geleden was Francois één van de medeoprichters van het actiecomité 'Stop de Oven'. Sinds 2012 zetelt hij voor N-VA in de gemeenteraad. Op de tweede plaats staat gemeenteraadslid en afdelingssecretaris Marina Van Steenweghen. De 3de plaats is voor huisarts Jo Vandesande, stichter en erevoorzitter van HAGOK. Marc Vermylen, oud-schepen van Haacht, staat op plaats 13. Op 14 staat Mireille Vergucht en op 15 gemeenteraadslid Marc Verbelen. De Haachtse N-VA-lijst wordt geduwd door fractieleider in de gemeenteraad en politieraadslid Frank Vannetelbosch - in 2012 nog goed voor het op één na grootste aantal voorkeurstemmen in Haacht. N-VA vindt de belastingdruk in Haacht te hoog voor wat de inwoners ervoor in de plaats krijgen. Verder wil het de fiets- en wegeninfrastructuur dringend aanpakken en stelt ze voor om in het kader van de veiligheid de politiedotatie te verhogen. (SPK)