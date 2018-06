Belevingscentrum uitgebreid met permanente tentoonstelling 20 juni 2018

De provincie heeft gisteren in het Belevingscentrum '14-'18 van Tildonk de nieuwe, permanente tentoonstelling 'In de ogen van een vluchteling' geopend. Daarin wordt de link gelegd tussen WOI en oorlog en vrede vandaag.

"De uitbreiding van de expositie vertelt in vier modules en een workshop de verhalen van de miljoenen mensen die sinds de Eerste Wereldoorlog onophoudelijk op de vlucht zijn - weg van het geweld en de oorlog, op zoek naar veiligheid en een nieuwe thuis", legt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme, uit. "Mensen die het geweld in hun land ontvlucht zijn, maken de oorlog hier bij ons heel tastbaar. Want jammer genoeg is oorlog voor heel wat mensen nog steeds bittere realiteit. Vandaag zijn ze met 66 miljoen. Waarvoor zijn ze op de vlucht? Hoe ziet hun toekomst eruit?" Een licht- en geluidsspel neemt de bezoeker mee op weg, van hun geboorteland naar hun nieuwe thuisland. "Een emotionele beleving", weet Swinnen. "In de module Tabula Rasa wordt stilgestaan bij het gevoel dat men zijn huis moet verlaten maar niet weet of men er nog ooit zal kunnen terugkeren. Men volgt de chatconversatie van vijf doodgewone kinderen - ieder met een ander hoofddeksel - over hun vluchttraject, een leven in een nieuw land en toekomstdromen." De jonge productdesigner Emma Ribbens ontwikkelde het project Nomadlab: een workshop voor de lagere school waarin kinderen met bouwpakketten uit 'afvalmaterialen' als doeken en karton hun eigen, veilige speelruimtes knutselen. De uitbreiding maakt voortaan permanent deel uit van het Belevingscentrum '14-'18. De toegangsprijs blijft op 3 euro. 12 tot 25-jarigen betalen 1 euro. Tot 12 jaar is de toegang gratis. (SPK)