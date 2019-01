Belevingscentrum Tildonk schenkt 70-tal beeldjes ComingWorldRememberMe KAR

04 januari 2019

16u10 0 Haacht Het kunst- en herinneringsproject ComingWorldRememberMe (CWRM) van Koen Vanmechelen, met zijn apotheose in het provinciedomein in de Palingbeek van Ieper, is afgelopen. De beelden worden nu geschonken aan geïnteresseerden. Ook het provinciale Belevingscentrum ’14-’18 uit Tildonk deelt een 70-tal gratis beeldjes uit.

Het Belevingscentrum ’14-’18 was twee keer gastheer voor een mobiel atelier van CWRM, in 2016 en 2018. Honderden mensen kwamen een kleibeeldje maken als herinnering aan de vele gesneuvelden op Belgische bodem tijdens Wereldoorlog I en werden zo peter of meter van een oorlogsslachtoffer. De 600.000 beeldjes werden verzameld in de frontzone in Ieper om er een land art installatie van te maken. Bijna 245.000 mensen gingen de zee van beeldjes de voorbije maanden bewonderen.

Een beeldje per persoon

“Het project is nu ten einde. Wie toch graag zo’n beeldje in zijn bezit wil hebben; kan dat komen ophalen. Geïnteresseerden kunnen daarvoor terecht in het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk. Het aantal beschikbare beeldjes is beperkt en we geven maximum één beeldje per persoon”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. Wie interesse heeft in een CWRM-beeldje, kan zich aanmelden aan het onthaal van het Belevingscentrum ’14-’18. Men krijgt dan gratis toegang tot het Belevingscentrum ’14-’18 waar men een beeldje kan ophalen. Men hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Beeldjes reserveren of opsturen is niet mogelijk. Het Belevingscentrum ’14-‘18 bevindt zich in de Kruineikestraat 5a in Tildonk. Je kan er terecht van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur.