Beheersplan klaar voor beschermd dorpsgezicht 31 maart 2018

Na de erkenning als beschermd dorpsgezicht van bijna een jaar geleden, is er nu ook een bijhorend beheersplan voor het dorpscentrum van Wespelaar. De gemeenteraad van Haacht keurde het plan maandagavond goed. Met het beheersplan kunnen eigenaars van waardevolle historische gebouwen waarvan de voorgevel werd beschermd een deel van de instandhoudingskosten aan hun gevels terugvorderen. Voor particulieren bedraagt de subsidie 40 procent van de kosten. Voor de scholen en overheidsgebouwen is dat 60% en 80%. N-VA Haacht was altijd gewonnen voor een blijvende bescherming. Tegenstanders menen dan weer dat de vastgelegde subsidies ontoereikend zijn. (SPK)