Beeldjes maken voor gesneuvelden WOI 22 januari 2018

02u33 0 Haacht Het Belevingscentrum '14-'18 in Tildonk kreeg afgelopen weekend het mobiel atelier van kunstproject ComingWorldRememberMe van Koen Vanmechelen op bezoek. Nog tot en met 28 januari kunnen bezoekers er zelf beeldjes maken ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

Curator Jan Moeyaert en kunstenaar Koen Vanmechelen willen op vier jaar tijd 600.000 beeldjes in klei laten maken als symbool voor de 600.000 gesneuvelden op Belgisch grondgebied. Die beeldjes worden in 2018 in Ieper geplaatst in een 'land art'-installatie van Koen Vanmechelen.





Laatste ateliers

Dit weekend konden de bezoekers in Tildonk een eigen beeldje maken. "Ook de Ursulazaal van de Engelenburcht in Tildonk doet mee en wordt nog tot en met 28 januari omgebouwd tot een werkplaats voor deze beeldjes", zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor Toerisme. "De bezoekers kregen uitleg over het project en konden ook zelf een beeldje maken. We mikken in Tildonk op 800 beeldjes. Dit is één van de laatste ateliers in het project en dus een unieke kans om een bijdrage te leveren aan dit groots herdenkingsevenement."





De deelnameprijs aan het project bedraagt 5 euro, inclusief een bezoek aan het Belevingscentrum '14-'18.





De helft van het bedrag gaat naar vredesinitiatieven voor kinderen die in oorlogssituaties moeten leven.





(BMK)