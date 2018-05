Basketballers blazen veertig kaarsjes uit 16 mei 2018

Basketbalclub BBC Haacht heeft onlangs in aanwezigheid van de leden, ex-leden en sponsors veertig kaarsjes uitgeblazen. De club met stamnummer 1916 werd in het seizoen 1977-78 opgericht in de schoot van het Don Bosco-college, en ging van start met een kadettenploeg. Naast medeoprichter Eddy Smekens waren ook onder meer Stef Cauwenberghs en Bart Vanmeensel aanwezig. Zij zijn de twee langst aangesloten leden, en zijn beiden al 36 jaar actief binnen de club. Die telt intussen al veertien ploegen en zo'n 270 leden. Sinds 1982 is er ook een seniorenwerking en sinds 23 jaar ook een damesploeg.





(SPK)