Auto gestolen bij woninginbraak 13 maart 2018

In de St.-Adriaanstraat in Haacht werd zaterdagavond tussen 20 en 22.30 uur een Ford gestolen na een woninginbraak. De daders konden via een zijraam de woning betreden. Meerdere vertrekken van de woning werden doorzocht en in wanorde achtergelaten. Een personenauto Ford die op de oprit stond werd gestolen, hoogstwaarschijnlijk met gebruik van de autosleutels die in de woning gevonden werden. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en een buurtonderzoek werd gestart. Het was nog niet duidelijk of er verder iets uit de woning werd gestolen. (ADPW)