Asperges in de wok zijn het lekkerst HAACHT ZET MET WEDSTRIJD IMAGO VAN 'ASPERGEGEMEENTE' IN KIJKER SVEN PONSAERTS

24 april 2018

02u46 0 Haacht De zichzelf sinds kort als aspergegemeente profilerende gemeente Haacht heeft sinds gisteren haar eigen aspergegerecht. Zes Haachtenaren streden tijdens een kookwedstrijd om die eer. Een jury koos de ballade van gewokte asperges van Daniël Gybels als winnaar.

De 'ballade van gewokte asperges in een koraal van kalfszwezerik' van hobbykok Daniël Gybels (62) is voortaan het 'Beste aspergegerecht' van Haacht. De gemeente profileert zich sinds een jaar als 'witloof- en aspergegemeente'. Onder het label 'Witte Goud' wil het met een heus horecaplan de streekproducten in de kijker zetten.





Gisteren, aan het begin van het aspergeseizoen, organiseerde de gemeente een kookwedstrijd om haar eigen 'Beste aspergegerecht' te verkiezen. "Het recept van zes inwoners, allen trots op het Haachtse witte goud, werd door een jury voor onze wedstrijd geselecteerd", zegt schepen van Lokale Economie Nico Bogaerts (Open Vld). "Vandaag mogen ze hier hun eigen recept bereiden. De lokaal geteelde asperge moet daarbij natuurlijk wel centraal staan."





Professionele jury

De zes kandidaten gingen gisteren in de groepskeuken van het Sint-Angela in Tildonk aan het koken. Met onder meer gebakken asperges op Indonesische wijze, King Krab, een carpaccio van asperges en vol-au-vent, passeerden verschillende creaties de jurytafel. Een jury bestaande uit onder meer topchefs Frank Fol en Kwinten De Paepe, de bekende radiomaker en 'foodie' Sven Ornelis en voorzitter Rik Dumon, chef van het Wakkerzeelse gastronomisch Restaurant Dumon, koos, op basis van smaak, presentatie, originaliteit, prijs en bereidingswijze uiteindelijk voor het gerecht van Gybels. "Zijn creatie was het meest 'af' - de combinatie van smaken zat goed, de gaartijd was perfect én het geheel is origineel. Misschien had hij wel nog wat meer asperges en kruiden mogen gebruiken", aldus jurylid Frank Fol.





"Ik ben tussen de asperges en het witloof opgegroeid, en kook intussen al 35 jaar - op amateurniveau welteverstaan", vertelt de stralende winnaar, beroepshalve advocaat. "Mijn ballade, waarin naast zoete, witte wijn, roze bes en dragon ook nog een eitje is weggemoffeld, kan zowel als voor- als hoofdgerecht."





Suggestie bij Dumon

Het winnend gerecht komt als suggestie op de kaart van Gastronomisch restaurant Dumon. "De overige recepten zullen door andere Haachtse horecazaken op de kaart worden gezet en ze komen op onze website te staan", weet Bogaerts. De winnaar wordt ook een avond hulpkok in het restaurant, en krijgt er diezelfde avond een gastronomisch diner voor tien personen aangeboden. Uiteraard staat het winnende recept er dan op het menu. Meer info: ww.haacht.be/witte-goud.