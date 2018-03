Asfalteringswerken 15 maart 2018

02u34 0

De gemeente Haacht laat tussen vanaf vrijdag 16 tot en met vrijdag 23 maart in meerdere straten asfalteringswerken uitvoeren. Zo krijgen de Terbankstraat, het Haachtsestraatje, de Brugstraat, Heistraat, Hulsterenveld, Gerzevien en Merelstraat een nieuw wegdek. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal er van 16 tot en met 22 maart worden gewerkt in de Brugstraat (brug tot Wijgmaalsesteenweg). Op 19 en 21 maart zijn het Hulsterenveld (Rijmenamsesteenweg tot Hulsterenveld 2) en de Gerzevien (Veeweide tot Puttekomheide) aan de beurt. 20 en 22 maart wordt er gewerkt in het Haachtsestraatje (Standonkstraat tot Wijgmaalsesteenweg) en op het kruispunt Merelstraat/ Lijsterstraat. Op 21 en 23 maart zijn dan de Terbankstraat (Papendries tot Voetemstraat) en de Heistraat (Vingerstraat tot Donkstraat) aan de beurt. Er worden korte omleidingen ingesteld. (SPK)





Meer over Wijgmaalsesteenweg

Merelstraat

Terbankstraat

Haachtsestraatje

Brugstraat

Heistraat

Haacht

Vingerstraat