Alle inwoners stemmen in mei op één locatie: zaal Den Box KAR

13 maart 2019

16u35 0 Haacht Voor de Europese, Vlaamse en federale verkiezingen van zondag 26 mei zullen alle stembusgangers van Haacht op dezelfde locatie terecht kunnen: de polyvalente zaal Den Box.

In het verleden werden inwoners verdeeld over verschillende stembureaus op vier verschillende locaties. Maar omdat er niet overal voldoende parking is, of de technische infrastructuur ontbreekt heeft het schepencollege ervoor gekozen de stembusgangers te centraliseren.

Het college keurde het voorstel zopas goed. Volgens hen is de nieuwe multifunctionele zaal Den Box aan het vrijetijdscomplex Den Dijk de geschikte locatie. “Tienduizend kiezers geven verspreid over acht uur een verkeersdruk van 700 wagens per uur voor een parkeercapaciteit van 300 wagens. De aanliggende evenementenweide kan dienen als reserveparkeercapaciteit en er kunnen ook andere randparkings aangeduid worden”, verduidelijkt communicatiemedewerker Ann Dosfel. “In samenspraak met de politie wordt er een parkeerverbod voorzien in de Dijkstraat en op de Wespelaarsesteenweg, vanaf de Nieuwstraat tot het kruispunt met de Kloosterstraat, en wordt de toegang voor voertuigen en zwakke weggebruikers maximaal gescheiden.”

Tijdslot

Om de drukte over de dag te spreiden worden de kiezers in vier blokken van twee uur verdeeld. Dat tijdsblok zal vermeld staan op de kiesbrief. Er wordt gevraagd om bij voorkeur binnen dat tijdsblok te gaan stemmen, maar dat is geen verplichting. Ook wordt er rekening gehouden met adressen zodat een gezin in eenzelfde tijdsblok valt. Er zal door de gemeente op voorhand nog gecommuniceerd worden over de nieuwe locatie, de circulatiemaatregelen en alternatieve parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur vraagt om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen of te carpoolen.