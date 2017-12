Afvallen voor het goede doel CURSISTEN WEIGHT WATCHERS DONEREN VERLOREN KILO'S IN VOEDSEL AAN OCMW SVEN PONSAERTS

02u22 9 Foto Sven Ponsaerts Enkele deelnemers van de bijzondere afslankactie met de voedingswaren di ze doneeren. Haacht Voor het goede doel lukt al eens iets beter, ook afvallen. De kilo's die de cursisten van Weight Watchters Haacht de voorbije weken afslankten, doneerden ze in voedsel aan de Voedselbank van het plaatselijke OCMW: goed voor ruim 100 kilogram aan voedingswaren voor de Haachtse minderbedeelden. "Wat we uit eigen mond hebben gespaard, kan anderen misschien een beter kerstfeest bezorgen."

"Het jaareinde is voor wie wil afslanken sowieso altijd een héél vervelende periode", weet coach Carine Pietermans van Weight Watchers Haacht. "Dat indachtig, én het feit dat het toch volop de periode van de goede doelen is, bracht me op het idee van deze actie. Het doel was dat iedere deelnemende cursist de laatste acht weken voor de eindejaarsfeesten vier kilogram zou afslanken. Afspraak was dat het effectief verloren gewicht vervolgens in voedingswaren aan het goede doel zou worden geschonken - als extra motivatie. Een win-winsituatie dus."





101,5 kilo kwijt

De groep enthousiaste deelnemers slaagde erin in de acht weken in totaal precies 101,5 kilo te verliezen. Goed voor een enorme hoeveelheid pasta, rijst, conserven, sauzen en koekjes. "Als extra stimulans heeft het zéker gewerkt", verzekert cursiste Michelle Berrewaerts uit Herent. "Het idee dat ik er anderen mee kon helpen, heeft zeker geholpen bij het afvallen. Omwille van gezondheidskwaaltjes wou ik aan het jaareinde graag 20 kilogram minder wegen dan voorbije zomer. En dat is gelukt! Voedingswaren uit mijn voorraadkast die ik anders had opgegeten, heb ik vandaag dan ook met plezier meegebracht: pasta, lasagne, groenten en tomaten in blik,... Hopelijk kan ik er anderen er een iets rijkelijker kerstfeest mee bezorgen."





Een andere cursiste slankte 21 kilogram in een jaar tijd af. "Opdat ik opnieuw met mijn zoontje zou kunnen gaan zwemmen", geeft ze al voornaamste verklaring. "De jongste weken heb ik wel enkele kilo's ingeboet, maar ook die 'schuld' heb ik netjes in voedingswaren 'afgelost'. Alles voor het goede doel: want ook wie niet afviel, heeft wel iets bijgedragen."





Iets extra in 'geefwinkeltje'

In totaal kon dus nog heel wat meer dan de 101,5 afgeslankte kilo's aan voeding aan het Haachtse OCMW worden geschonken. Een gift die OCMW-voorzitter Ilse Fillet zeer dankbaar in ontvangst nam. "Een mooi en zeer welgekomen initiatief! Maandelijks nodigen we onze cliënten die het écht moeilijk hebben uit om in ons 'geefwinkeltje' gratis hun winkeltassen te komen vullen. Dankzij wat de leden van Weight Watchers uit eigen mond hebben gespaard, kunnen we hen nu eens iets extra meegeven", weet ze.