Affiche 49ste Jan Primusfeesten bekend 19 juni 2018

02u29 0 Haacht In Haacht hebben de organisatoren van de Jan Primusfeesten de affiche voor de komende editie van 27, 28 en 29 juli bekendgemaakt. Naast drie dagen van braderie en bijhorende randactiviteiten en animatie, zal er ook op deze 49ste editie weer een uitgebreid aanbod van gratis optredens op het Haachtse marktplein zijn.

"Beginnen doen we op vrijdagavond meteen met een klepper", verzekert Eddy Jennes van het organiserende vzw Jan Primus. "Met Sam Gooris hopen we tegen 19 uur meteen al veel volk te lokken." Op zaterdag is Pigbag Army - de covergroep met Eline De Munck, Axl Peleman en Jan Van Eyken - hoofdact. De dag begint om 8 uur met een rommelmarkt. Op zondag starten de Primusfeesten met een oldtimerrally (9 uur) en is er vanaf 14 uur straatanimatie, een kindershow en het legendarische 'Smet 't oep de met', waarbij het gemeentebestuur letterlijk met prijzen gooit. De optredens komen dan onder meer van Steve Tielens, Sammy Moore en Ronny Lee. Nadat dit meer dan tien jaar op rij wél het geval is geweest, dit jaar net als vorige editie géén Romeo's op de affiche. "Maar met Sasha en Davy zijn ze er op vrijdagavond toch een beetje bij - een compromis binnen de organisatie", lacht Jennes, zelf een groot fan. De organisatoren verwachten veel van de afsluiter op zondag: Coco Jr. XL, die samen met een 12-koppige band in Haacht optreedt. De Primusfeesten eindigen traditiegetrouw met een groot vuurwerk. Dat zal om praktische reden niet geluidsarm zijn. Meer info: www.jan-primus.be. (SPK)