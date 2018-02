Aanplant herdenkingsbos herinnert aan 100-jarig einde WOI 20 februari 2018

In Wespelaar (Haacht) wordt zaterdag in het kader van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog een 'WOI-herdenkingsbos' aangeplant. Iedereen is daarbij welkom, om mee de handen uit de mouwen te steken.





De Eerste Wereldoorlog zaaide ook in Wespelaar dood en verderf, tekende het landschap én mensenlevens. Vooral in september 1914 werd er zwaar gevochten. Het bloed van vele soldaten, Belgische en Duitse, zit er dan ook in de bodem. Het is ter herinnering aan deze jongens en mannen, maar ook aan alle anderen die in beide wereldoorlogen het leven lieten, dat nu, honderd jaar nadat het artilleriegebulder ophield, een levend monument wordt opgericht: het herdenkingsbos van Wespelaar. Het nieuwe herdenkingsbos komt er op initiatief van de gemeente Haacht, het Provinciaal Steunpunt Bos en het Regionaal Landschap Dijleland en zal op zaterdag 24 februari op de hoek van het Schorisgat en de Elfde Linielaan - vernoemd naar het Belgisch regiment dat daar gevochten heeft - worden aangeplant. Iedereen die wil mag er tussen 10 en 16 uur doorlopend mee gaan helpen planten. Plantgoed, werkmateriaal en warme soep op de middag worden voorzien. Het project wordt gerealiseerd met middelen afkomstig van het bossencompensatiefonds. Vrijwilligers zorgen zelf enkel voor aangepaste kledij, waarbij men best rekening houdt met een modderige ondergrond. Het nieuwe bos zal plechtig ingehuldigd worden tijdens de herdenking van de 'Slag van Wespelaar', op 16 september. Op 11 november, precies honderd jaar na de wapenstilstand zal er door de gemeente ook een 'vredesboom' worden aangeplant. (SPK)