Aannemer veroorzaakt enorm waterlek aan sporthal 23 juni 2018

Bij graafwerken voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke sporthal 'Den Box' in Haacht heeft een onderaannemer gistervoormiddag een toevoer van de waterleiding geraakt. Daardoor onstond een mooie maar onbedoelde fontein. De brandweer diende opgeroepen om de daardoor ontstane 'vijver' op het parkeerterrein weg te pompen. "De sporthal kwam door het incident wel meerdere uren zonder drinkwater te zitten", weet schepen van Sport Dieter Van Besien (Groen). "Omdat er net vandaag (gisteren, nvdr) een sportdag van schoolkinderen plaatsvond, hebben we drinkwater laten aanvoeren. Voor het dichten van het lek diende bovendien de Proximus-netwerkkabel te worden doorgesneden, zodat het sportcomplex het niet alleen zonder drinkwater maar ook zonder telefoon- en internetverbinding moet doen." De Watergroep kon de drinkwatertoevoer gisteren in de late namiddag herstellen. De telefoon- en internetcommuncatie zal wellicht pas begin volgende week opnieuw operationeel zijn. (SPK)