78ste editie 'Hoekskes Kermis' 11 juli 2018

Voetbalclub KFC Sparta Haacht Statie houdt van vrijdag 20 tot en met maandag 23 juli haar 78ste editie van de 'Hoekskes Kermis'. Plaats van afspraak voor het grote mosselfeest met kermisattracties en muzikale optredens is de tent aan het oude B-terrein van Sparta, gelegen langs de Elleveldweg in Wespelaar. Op vrijdagavond zijn er vanaf 21.30 uur optredens van Paul Severs en de coverband Luna6. Nadien is er nog een afterparty. Op zaterdagavond is er vanaf 21.30 uur de stilaan traditionele 'Den Hoek zingt', waarbij de tent uit volle borst meezingt met de allerbeste klassiekers.





Zondagnamiddag is er vanaf 16 uur een optreden van Haachtse Harmonie Sint Cecilia. Zoals elke feestavond sluiten DJ Luc De Bie & DJ Gert V ook dan af. (SPK)