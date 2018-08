56 gestolen fietsen teruggevonden in Roemenië 11 augustus 2018

02u38 0

Het parket Halle-Vilvoorde heeft laten weten dat er succesvolle huiszoekingen werden uitgevoerd bij de vermoedelijke heler van gestolen fietsen in Roemenië. Men trof gestolen fietsen aan uit België, Duitsland en Italië. De Roemeense politiediensten werden in de huiszoekingen bijgestaan door leden van de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde. "De huiszoekingen waren positief en er konden 56 'verdachte' fietsen worden aangetroffen. Deze stonden in een fietswinkel in de stad Piatra Neamt tussen legale fietsen. Het vermoeden bestaat dan ook dat de heler werd bevoorraad door meerdere dievenbendes. Op 30 juli zijn de in België gestolen fietsen overgebracht, zij zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. De waarde van deze fietsen beloopt ongeveer 40.000 euro. Ze werden gestolen in Waremme, Eghezée, Haacht, Kaprijke en Wetteren", zo klinkt het bij het parket. Voor eventuele bezichtiging van deze fietsen voor fotomateriaal, kan er contact opgenomen worden met Marc Van Hove, Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde, sectie Eigendomscriminaliteit, op het nummer 02/451.22.12. (ADPW)