55.440 euro voor herdenking WOI 16 juli 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan zeventien erfgoedprojecten in onder meer Bertem, Bierbeek, Haacht-Wespelaar, Haacht-Tildonk, Holsbeek, Huldenberg en Keerbergen. De subsidies gaan naar onroerend erfgoedinitiatieven die in het kader van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog de herinnering aan de 'Groote Oorlog' levendig houden. "Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse projecten ondersteunen die op onroerende wijze het WOI-verleden in herinnering houden", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Erfgoed. Zo wordt in Bierbeek de oprichting van een vredesmonument gefinancierd in martelaarsdorp Korbeek-Lo. Het monument eert de lokale oorlogsslachtoffers, gesneuvelde soldaten en oud-strijders waarvan velen niet op bestaande herdenkingsmonumenten vermeld staan. Het monument wordt onthuld op 11 november. In Tildonk wordt dan weer herdenkingsbord geplaatst voor de familie Valkenaers die het slachtoffer werd van Duitse represailles in augustus 1914. (BMK)