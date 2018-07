49ste Jan Primusfeesten brengen sfeer in centrum 30 juli 2018

02u23 0

De 49ste editie van de Jan Primusfeesten in het centrum van Haacht bracht het voorbije weekend het beste naar boven bij de duizenden bezoekers. De sfeer was net zoals het weer meer dan behoorlijk. Onder andere Haachtse coverband Hangarhead brachten er de sfeer in: naast de drum, gitaar en bas kwamen ze met een echte kettingzaag aanzetten. Dit werd als solo-instrument met aparte micro gebruikt. Om te bewijzen dat het om een echt exemplaar ging, zaagden ze een stukje hout door voor hun optreden. Verder passeerden onder andere Pigbar Army, Steve Tielens, Dries & de Belgen, Sammy Moore, Ronny Lee, Coco Jr. XL, Sam Gooris en Sasha & Davy passeerden de revue. Ze gaven het beste van zichzelf op de Markt in Haacht, waar de cafés dankbaar grossierden in drukbezette terrasjes. (SVDL)