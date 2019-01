42 bestuurders te snel ADPW

14 januari 2019

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) betrapte vorige week vrijdag 42 bestuurders die te snel reden tijdens een mobiele snelheidscontrole. In totaal werden er 833 voertuigen gecontroleerd aan de Oude Putsebaan in Keerbergen, de Stationsstraat in Hever en de Rijmenamsesteenweg in Haacht-St. Adriaan. Op de Rijmenamsesteenweg werden 24 overtredingen vastgesteld. Vijf procent van de daar gecontroleerde voertuigen werden geflitst. Sommige overtreders werden onmiddellijk geïntercepteerd en bij één van deze intercepties werden in een voertuig ook drugs (cannabis) aangetroffen. De verdachten werden weerhouden en een onderzoek werd gestart.​