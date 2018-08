31ste editie bluesfestival Swing Wespelaar 17 augustus 2018

Dit weekend vindt in het dorpscentrum van Wespelaar (Haacht) de 31ste editie van Swing Wespelaar plaats. Het vermaarde bluesfestival met een internationale line-up van artiesten start vanavond om 19 uur met Black Cat Biscuit (B), gevolgd door Melody Angel (USA) en Ten Years After (UK). Zowel op zaterdag als zondag wordt om 13.30 uur, een uur vroeger dan voorheen, begonnen. Beide dagen staat er dan ook één band meer geprogrammeerd. Zaterdag spelen achtereenvolgens Hoodoo Monks (NL), The Ragtime Rumours (NL) en Matthew Skoller (USA), Elles Bailey (UK), Guitar Slim, Jr. (USA), Guy King (USA) en The Temperance Movement (UK). Op zondag staan vanaf 13.30 uur op het podium: Hat Fitz & Cara (Aus), Nick Dittmeier & the Sawdusters (USA), Andy J Forest Swamp Crawlers (USA), Catfish (UK) en Diunna Greenleaf and Blue Mercy (USA). Het bluesfestival sluit met als headliner op zondag Sugaray Rayford (USA). De toegang tot het festivalterrein op de Grote Baan is zoals alle voorgaande edities gratis. Meer info: www.swingwespelaar.be. (SPK)