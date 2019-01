3.500 leerlingen de straat op tegen moordstrookje op N21 in Haacht Kim Aerts

15 januari 2019

14u21 0 Haacht Voor de directie van Don Bosco Haacht is de maat vol. De aanleg van een gescheiden fietspad en voetpad langs de gevaarlijke Provinciesteenweg N21 dringt zich al jarenlang op, maar effectieve stappen voor de aanleg werden nog altijd niet ondernomen. Daarom stapte de school met 3.500 leerlingen en sympathisanten de N21 af.

Langs het parcours ook de twee plaatsen waar tieners Noah Mortier en Maarten Decat het leven lieten op hun fiets. Op het einde van de manifestatie werd er een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers en werden er witte ballonnen omhoog gelaten. Directeur Geert Leenknecht van Don Bosco was niet mals in zijn toespraak voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Onbegrijpelijk is de situatie van de N21. Wraakroepend, onverstaanbaar dat er nog steeds niets gebeurd is om deze onveilige situatie op te lossen. Van Brussel tot Werchter is het 24 kilometer en zijn er gescheiden fietspaden. Maar een stukje van 2 kilometer is men vergeten. Het stukje waar het fietsverkeer het drukst is. Omdat koning auto er heerst. Het is geen prioriteit om te investeren in zwakke weggebruikers. Omdat men kibbelt over centen.”

Volgens de directeur was er vorige week wel plots dat ene telefoontje van de minister. “Precies een week geleden kreeg ik een telefoontje van het kabinet. Na drie jaar stilte, de timing was in ieder geval goed gekozen.” Er volgde een gesprek, maar volgens de directeur heeft het dossier jaren stilgelegen. “Het dossier is terug vanonder het stof gehaald en het ligt opnieuw op tafel. We zullen dat nauwgezet blijven volgen, want de laatste jaren is er kostbare tijd verloren gegaan.”

De eerste fase van de werken zal niet van start gaan voor 2022. “Als we vertragingsmanoeuvres merken, zullen we opnieuw tot actie overgaan”, maakte de directeur zich sterk. In september vorig jaar liet Maarten Decat nog het leven op de N21. Zijn ouders stapten mee in de manifestatie. “We leven al maanden in de hel. Ik zie deze mars als een oproep tot solidariteit. Dat is hoopvol en deugddoend”, aldus Wouter Decat.