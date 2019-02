21 bestuurders te snel ADPW

13 februari 2019

De lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft dinsdag 21 snelheidsinbreuken vastgesteld tijdens een verkeerscontrole. Die vond plaats van 15 tot 22 uur in Tildonk, Hever en Keerbergen. In de Kruineikestraat in Tildonk werden er 6 inbreuken op 740 voertuigen vastgesteld. In de Stationsstraat in Hever waren dit 2 inbreuken op 147 voertuigen. In de Nieuwstraat in Keerbergen noteerde de politie dan weer 13 inbreuken op 65 voertuigen. Daar reed dus zowat 20% van de bestuurders te snel. Daarnaast controleerde de politie 62 bestuurders op alcoholgebruik. Niemand bleek positief te zijn.