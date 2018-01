2.000 euro boete voor koprol met auto na sms'je 02u28 0

"Voortaan steekt hij zijn gsm weg", was de boodschap van de advocaat van R.P. (24) uit Haacht gisteren aan de politierechter. De twintiger kroop vorig jaar in maart na een gewonnen voetbalwedstrijd in de auto met enkele glazen cava's en bier achter de kiezen. Toen P. een sms-bericht probeerde te lezen, ging het fout in een bocht. Hij zag een geparkeerde auto te laat, knalde ertegen en belandde zelf op zijn dak. Een inzittende vriend raakte lichtgewond. De sportleerkracht zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De auto bleek total loss. De twintiger kon nog wel een blanco strafblad voorleggen en vroeg een straf met uitstel. De politierechter gaf hem twee maanden rijverbod en een boete van 2.000 euro. (KAR)