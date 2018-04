13 procent minder misdrijven in jaar tijd 12 april 2018

02u38 0 Haacht De politie van politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen registreerde in totaal 1.180 misdrijven in 2017. Dat zijn ongeveer 173 feiten minder dan het jaar voordien, oftewel een daling van bijna 13 procent.

De meeste feiten hadden te maken met drugs, beschadiging van eigendom, diefstal, afpersing en bedrog. Voor het vierde opeenvolgende jaar daalt de geregistreerde criminaliteit in de zone. In 2017 stelde de politie in totaal 130 inbraken vast (tegenover 177 in 2016, een daling met 26 procent). Van deze 130 werden er 96 feiten in woningen gepleegd. De politie zette fors in op diefstalpreventie, het uitvoeren van vakantietoezichten, het frequent controleren van verdachte handelingen (gemeld door burgers, bv. via BIN's), het ingaan op ANPR-'hits' en het voeren van grondige buurtonderzoeken. "Wij investeerden sterk in 'slimme technologie'.





Drugs

Eind 2016 werden op tal van belangrijke invalswegen 14 bewakings- en ANPR-camera's geplaatst op gekozen locaties die een ruime dekking van de drie gemeenten van de politiezone garanderen. Dit leidde tot meer ophelderingen", vertelt korpschef Wim D'Haese. De politie stelde vorig jaar 87 pv's op inzake gebruik en bezit van drugs, ten opzichte van 113 in 2016. Wegens de terreurdreiging de voorbije jaren, maakte de politiezone een prioriteit van de opvolging van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme op haar grondgebied. Uit onderzoek bleek dat in de zone geen gemeenschappen, groepen of plaatsen aanwezig zijn met risico op radicalisering.





