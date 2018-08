12de Haachtse Loop 18 augustus 2018

KWB Haacht houdt nu zondag voor de twaalfde maal de Haachtse Loop. Opnieuw kiest de organisatie als parcours voor de groene rand rond Haacht.





De Haachtse Loop vertrekt en komt aan in de Poverstraat. Een ronde is exact vijf kilometer lang en loopt onder meer door het prachtige natuurgebied langs de Antitankgracht en de Dijledijk. Deelnemers lopen vanaf 15 uur in wedstrijden van 5, 10 of 15 kilometer. Er is ook een 'Run for Fun-jogging' van 5 kilometer zonder klassement. Deelname zonder voorinschrijving kost zes euro. Voor de jongste lopers zijn er vanaf 14.30 uur drie kinderlopen tussen de 400 en 1.200 meter. Deelnameprijs: 2 euro. Voor iedere deelnemer is er een bord pasta en sportdrank bij aankomst. Inschrijvingen aan het voetbalterrein van KVC Haacht aan het Hoogveld.





De opbrengst van de loop gaat naar het project Football Academy Noah (FAN). Meer info: www.haachtseloop.be. (SPK)