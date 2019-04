102 voertuigen gecontroleerd KAR

14 april 2019

De lokale politie van de zone BHK(Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft zaterdagnacht 102 voertuigen gecontroleerd. Er werd gefocust op alcohol, drugs en overdreven snelheid. “Dat kadert in ons verkeersactieplan en in het actieplan drugs. Er werden ook gerechtelijke controles uitgevoerd met het oog op de aanpak van criminele hangjongeren”, zegt korpschef Wim D’haese. Bij een persoon werd een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag genomen. Omdat er bij diezelfde persoon restanten van cocaïne werden aangetroffen, kreeg hij een bijkomend proces-verbaal. Een andere bestuurder had te veel gedronken en eentje reed onder invloed van drugs. 189 voertuigen werden op hun snelheid getest. 22 bestuurders reden te snel en werden geïntercepteerd. Een bestuurder speelde zijn rijbewijs kwijt door overdreven snelheid, een andere door drugs in het verkeer. De sleepdienst moest een auto takelen omdat hij niet verzekerd was.