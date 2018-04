"Ze moesten zeeziek trainen op een boot" SPORTJOURNALIST REIST EERSTE 'RODE DUIVELS' ACHTERNA NAAR WK VAN 1930 SVEN PONSAERTS

07 april 2018

02u25 0 Haacht Voormalig sportjournalist Stefan Van Loock (57) presenteert een nieuw boek. Met de reisroman 'Terug naar Montevideo' gaat de huidig Rode Duivels-woordvoerder met Haachtse verankering de nationale ploeg en scheidsrechter John Langenus achterna naar het eerste WK in 1930.

"Deze reis - en dit boek - moest ik als voetbalfreak gewoon maken", vertelt Van Loock. "Waar anderen graag de Machu Picchu of Tafelberg willen zien, wou ik eerst naar Montevideo - een lelijke stad in de schaduw van de mondaine metropool Buenos Aires. Maar voor mij was dit dé droomreis; puur omwille van de grote voetbalgeschiedenis die eraan vasthangt."





'Terug naar Montevideo' is dus gebaseerd op de reis van de Belgen die Stefan Van Loock twee jaar gelden zelf reconstrueerde. "Waar de nationale ploeg in 1930 met de boot naar de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Uruguay trok en acht weken van huis was, ging ik in 2016 wel met het vliegtuig. Die bootreis was trouwens geen pretje. Tijdens de twee weken durende tocht liet bondscoach Goetinck zijn veelvuldig zeezieke spelers dagelijks trainen op het dek. Omdat ook Roemenië en Frankrijk aan boord waren, werd bij loting bepaald dat de Belgen telkens vanaf 6 uur 's ochtends toertjes zouden lopen en oefeningen doen. Dat ze daardoor telkens als laatste aan het ontbijt zaten, zorgde voor zo'n rel dat de trainer zelfs door de scheepskapitein tot de orde werd geroepen." Een succes werd het eerste WK voor de Belgen echter niet: ze werden meteen uitgeschakeld.





"Eigenlijk is het een groot reisverhaal, met voetbal als kapstok. Ik trok naar dezelfde locaties waar zij zijn geweest. Ik stond op de plek waar het eerste WK-duel tussen Frankrijk en Mexico werd gespeeld, zelfs op de plaats waar de eerste WK-goal ooit werd gemaakt", glundert Van Loock.





John Langenus

"Dat een Belg, John Langenus, de finale mocht fluiten, maakt het allemaal nog meer bijzonder. De Antwerpenaar, die indertijd als beste arbiter ter wereld bekend stond, is tot dusver zelfs nog steeds de enige Belgische scheidsrechter die die eer te beurt viel. De drie boeken in oud-Nederlands die hij later over zijn wedervaren schreef - waaronder 'Fluitend door de wereld' - fungeerden ook als bron voor mijn boek."





'Terug naar Montevideo' telt 290 pagina's en is aan 25 euro te koop in de boekhandel. Van Loock stelt zijn boek op maandag 16 april vanaf 20 uur voor in GC De Breughel in Haacht. Op woensdag 18 april doet hij dat vanaf 20 uur nog eens over in Barboek in Leuven.