"Wij helpen mensen uit de shit. Nu zitten we er zelf in" TANKWAGEN MET 25 TON BEER KANTELT ANDREAS DE PRYCKER

02u39 0 Vertommen Zaakvoerster Annick Gordts snapt niet hoe de beerkar kon kantelen. Haacht In de Lipsestraat in Tildonk bij Haacht is gisterenmiddag een tractor met een tankwagen van zo'n 25 ton, volledig gevuld met sanitair afvalwater, gekanteld. Eerst kwam er geen beer op de baan terecht, maar toen een lading moest worden overgepompt in een vrachtwagen, kwam er toch wat van het goedje op de baan terecht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

De hulpdiensten zijn gisterenmiddag druk bezig geweest met het opkuisen van de rijbaan. Dat doen ze wel vaker, maar de reden was deze keer wat minder alledaags. Omstreeks 12 uur kantelde er een tractor met een tankwagen van zo'n 25 ton. De inhoud: water uit septische putten.





Om een nog onbekende reden kantelde de tractor. Die kwam dwars over de baan terecht, waardoor er geen verkeer meer door dat gedeelte van de Lipsestraat kon rijden. "Mogelijk zou de tractor beginnen wiebelen zijn door de stevige wind. Daardoor kwam de beerton, met daarin zo'n 25 ton septische put, op de rijbaan terecht. Het is onze job om mensen uit de shit te helpen, maar nu zitten we er zelf in", vertelt zaakvoerster Annick Gordts met een kwinkslag. Het bedrijf ledigt septische putten en dat hadden ze eerder op de dag ook al gedaan. Initieel kwam er geen beer op de rijbaan terecht. Maar nadat een vrachtwagen ter plaatse kwam om het goedje over te pompen, kwam er toch wat mest op de rijbaan en in de haag van een huis terecht. Het gevolg: heel wat geurhinder, naast de verkeershinder die het ongeval al met zich had meegebracht. De mest moest voor het vertrek opnieuw opgezogen worden.





Vertommen Met man en macht wordt het vieze goedje opgeruimd.

Drie uur afgesloten

"De beerton zelf heeft serieus wat schade opgelopen. Op het eerste gezicht is het onderstel niet geraakt. Gelukkig zijn we verzekerd voor de geleden schade", meent Gordts. Een drietal uur bleef de baan afgesloten. Dan pas kon de takelwagen van takeldienst Meurrens het voertuig komen ophalen. Daarna, zo rond 15.30 uur, werd de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.





Vertommen Mogelijk is de tankwagen door de sterke wind beginnen wiebelen.