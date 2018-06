'Weekend zonder alcohol' brengt andere inbreuken aan het licht 13 juni 2018

02u26 0 Haacht De lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) nam het afgelopen weekend deel aan de actie 'weekend zonder alcohol'. Van de 169 bestuurders die een ademtest aflegden waren er 2 positief.

"Een toch wel gunstig resultaat. Van een derde bestuurder diende een bloedproef afgenomen te worden. Van twee van voornoemde personen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen", meldt de lokale politie.





Er werden opmerkelijk nog veel andere inbreuken vastgesteld tijdens de controle, zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel (10 keer), het verbod om in te halen (4 keer), niet-verzekering van de auto, gsm-gebruik, inbreuken rijbewijs, vervallen keuringsbewijs en andere inbreuken. Eén auto werd getakeld en geïmmobilisseerd. In het kader van het maandthema snelheid van de politiezone werd op de controleplaatsen in Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen ook nog de snelheid gecontroleerd. Daarbij werden 46 bestuurders geverbaliseerd. (ADPW)