'Rookie' Milan De Laet maakt indruk met podiumplaats in NK 07 juli 2018

02u46 0

De 15-jarige karter Milan De Laet uit Haacht werd onlangs knap derde tijdens de derde ronde van het Nederlands kampioenschap X30. Het was voor de in de prestigieuze Super Shifter-klasse debuterende tiener na Genk al de tweede podiumplaats. Dat hij de grote stap op jonge leeftijd maakte, heeft alles te maken met zijn toekomst. Milan wil volgend jaar debuteren in de autosport. Meedoen in de Super Shifter-klasse, waarin geschakeld moet worden zoals in de autosport, leek hem, zijn vader en zijn teambaas Toon Bosmans een goede voorbereiding. Dat de rookie van topteam TB Competition zondag nog eens een derde plaats voor zich opeiste, was alvast opnieuw een indicatie dat hij op de goede weg is voor een eventuele overstap naar de Formule Ford. (SPK)