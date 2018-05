"Manu fietst voortaan gewoon mee" BASISSCHOOL BEZORGT DUCHENNE-PATIËNTJE AANGEPASTE DRIEWIELER SVEN PONSAERTS

28 mei 2018

02u28 0 Haacht Een schooljaar lang hield Vrije Basisschool Wakkerzeel er tal van initiatieven voor. Dankzij die inzet fietst de 8-jarige Manu voortaan samen met zijn klasgenootjes. Naast de dure, aangepaste driewieler leverde het liefdadigheidsproject 10.000 euro op voor onderzoek naar de ziekte Duchenne, waaraan Manu lijdt.

6.500 euro, zoveel kost de aangepaste driewieler die Manu uit de VBS Wakkerzeel opnieuw kan doen fietsen. Dankzij een grootse, maandenlange actie van zijn hele school is de fiets er nu. De jongen die aan de spierziekte Duchenne lijdt, kreeg de fiets tijdens een grootse slothappening van 'Color for Manu', waarvoor opnieuw de hele school present tekende. De jongen zelf was daar te overdonderd om te reageren. Mama Conny Pelicaen (39) was opgetogen. "Fantastisch wat hier is gebeurd! Werkelijk ie-der-een van de school heeft meegedaan. Dit is zo'n warme school, waar het kind helemaal centraal staat."





Onderzoek

De 'meegroeifiets' is een hypermoderne, aan Manu aangepaste elektrische driewieler. "Wanneer zijn spierkracht op geraakt, kan hij overschakelen op elektrische ondersteuning", legt Conny uit. "De fiets biedt Manu een ongelofelijke zelfstandigheid. En niet onbelangrijk: hij is geel - zijn lievelingskleur." De cheque van 10.000 euro die Manu's ouders eveneens in ontvangst mochten nemen, zal door het Duchenne Parent Project voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. "De spierziekte is nog steeds ongeneselijk. Als ouders willen we dus dat er voor alle patiënten een medicijn kan komen."





Het was Manu's meester, Ruben Heremans, die er zich niet kon bij neerleggen dat zijn leerling niet met de rest van de klas met de fiets op uitstap kon, en het project startte. "Van het eerste idee in september tot de slotshow is 'Color for Manu' bij iedereen blijven leven. De veiling van BV-attributen heeft het meest opgeleverd. De triatlonfiets van atlete Tine Deckers ging voor 2.510 euro onder de hamer. Ook nooit gedacht dat iemand 500 euro over zou hebben voor het truitje van Belgisch Kampioen Oliver Naessen, of 275 euro voor dat van Dries Mertens. Maar iedereen heeft zich geëngageerd: ouders bakten koekjes, leerlingen brachten een kersttoneel, en de plaatselijke handelaars plaatsten rospotten. De turnmeester is met de ouders gaan 'armbreien', en ikzelf hield een mountainbiketocht. Met de opbrengsten van de slotshow erbij zullen we op zo'n 20.000 euro eindigen."





Fietsuitstap

Nu Manu zijn fiets heeft, trekt de klas van meester Ruben, en bij uitbreiding de hele school, binnenkort op fietsuitstap. "Om een ijsje te gaan eten. Anders dan tijdens onze eerste uitstap in september, zal Manu er voortaan dus wél bij zijn."