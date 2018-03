"Elkaar net na Tweede Wereldoorlog op een bevrijdingsbal leren kennen" ANDRÉ (90) EN LEONA (91) VIEREN PLATINA HUWELIJKSVERJAARDAG SVEN PONSAERTS

02 maart 2018

02u32 0 Haacht Ze lopen niet dik, de koppels die nog kwik en gezwind hun 70-jarig huwelijksjubileum kunnen vieren. In Haacht hebben ze er zo een: André (90) en Leona (91) Kesteman-De Padt vierden er hun platina huwelijksverjaardag. "En we gaan nóg beter doen!"

"De oorlog was net gedaan toen we mekaar op een van de vele bevrijdingsbals in onze toenmalige woonplaats Etterbeek tegenkwamen", herinnert Leona zich nog goed. "Mijn moeder zei me: 'dans maar eens met die jongen daar.' Na die eerste ontmoeting was het wel nog zes maanden wachten voor we mekaar opnieuw op een bevrijdingsbal eerder toevallig weer tegen het lijf liepen. Vanaf toen was het koekenbak en hebben we mekaar niet meer losgelaten", lacht de vrouw. Het koppel trouwde in Leona's geboortedorp Viane - een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen -, maar trok al snel voor Andrés werk als technisch verantwoordelijke bij Sabena naar Congo. "Na ruim vijf jaar keerden we terug, naar Diegem - dicht bij de luchthaven. Daar werd ook onze dochter geboren."





Roberte, die zich in Tremelo vestigde, zorgde voor twee kleindochters. Ondertussen zijn er voor André en Leona ook al vier achterkleinkinderen. Samen vormen ze een hechte familie.





Leona's soep

In Haacht wonen de platina jubilarissen nog maar sinds een jaar of elf.





"Voor die verhuis is kleindochter Adeline verantwoordelijk", verzekert André. "Zelf ben ik afkomstig van 'De Bosuil' in het Antwerpse Deurne. Maar na wat omzwervingen langs het Brusselse Etterbeek, Congo en twee decennia in Diegem, woonden we al een 20-tal jaar in Leona's geboortedorp Viane toen Adeline iets zei wat niet meer uit ons hoofd is gegaan. 'Oma, jij maakt al zolang altijd heerlijke soep voor ons. Maar als jullie oud zijn, en het is mijn beurt om te koken, ik breng ze zo ver niet hoor...'





Het was ook kleindochter Adeline die uiteindelijk op de annonce in de krant stootte voor de verkoop van het appartement langs de Wespelaarsesteenweg waarin we nu wonen. Een paar dagen later was de aankoop ervan al een voldongen feit.





"Maar ook meer dan tien jaar na onze verhuis, om dichter bij de dochter en kleinkinderen te zijn, hebben we van Adelines soep nog niet veel gezien hoor: die maakt oma nog altijd zelf (lach)."





PC en smartphone

Niet alleen het huishouden doen de kranige jubilarissen nog volledig zelfstandig, er wordt dus ook nog elke dag gekookt ten huize Kesteman.





"Maar niet door mij", is André snel. "Want ik kan zelfs geen ei bakken. Maar dat is ook niet nodig: Leona is gewoonweg de beste kok ooit."





Terwijl zij nog graag kokkerelt, verdiept André zich graag in de hedendaagse technologie.





"Ik zit graag en veel achter mijn computer - nog iets dat ik aan mijn kleindochters heb te danken. Ik heb dan ook nog zeer veel interesse in wat er in de wereld gebeurt. Onze originele trouwfoto mee in de krant? Ik scan hem in, en mail hem je wel door", garandeert de negentiger.





"Maar ook met de smartphone is opa helemaal mee", weet kleindochter Adeline uit Holsbeek. "Vorig jaar nog trokken ze met hun tweetje met de hogesnelheidstrein op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Daar nog maar net aangekomen, stuurde opa me met zijn smartphone via Wi-Fi al een zelfgenomen foto. Fantastisch, toch?"





Dankbaar

André en Leona zijn na 70 jaar huwelijk naar eigen zeggen nog altijd heel gelukkig met mekaar.





"We zijn blij en dankbaar dat we al zo'n lange weg hebben afgelegd. Maar we gaan nóg beter doen!", klinkt het vastberaden.