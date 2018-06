'Eerste steen' voor sociale woningen Kouterhof II 16 juni 2018

De ruwbouw staat er ondertussen al, maar het OCMW van Haacht legde donderdag de officiële 'eerste steen' van Kouterhof II. De 15 nieuwe sociale woningen langs de Wespelaarsesteenweg zullen de komende maanden worden afgewerkt. De huurwoningen verrezen naast het OCMW-gebouw van de gemeente, waarachter al 20 sociale woningen van Kouterhof 1 staan. "Op 1 januari van vorig jaar stonden er 148 wachtenden op de lijst voor een sociale huurwoningen van het OCMW", weet OCMW-voorzitter Ilse Fillet (Open Vld). "Onze huidige 24 sociale huurwoningen volstonden dus duidelijk niet. Met Kouterhof 2 voorzien we in 15 extra sociale appartementen. Dat worden 'bijna-energieneutrale' woningen, waarvan een vijftal bovendien rolstoeltoegankelijk zullen zijn, of dat indien nodig kunnen worden."





Ondergronds werden parkeerplaatsen voorzien en voor elk appartement een berging. De 15 nieuwe woonsten kosten zo'n 2,5 miljoen euro (exclusief btw). "Het OCMW bouwt deze woningen met steun van de VMSW en de provincie Vlaams-Brabant. Door deze steun kunnen we de goede woningen tegen een betaalbare prijs verhuren, zonder dat dit zwaar doorweegt op het budget van het OCMW." De nieuwe woonsten zouden in de lente van 2019 in gebruik moeten kunnen worden genomen. Het achterliggende park zal in een laatste fase nog heraangelegd worden, onder meer met een waterspeeltuin die instaat voor het opvangen van regenwater. (SPK)