"Dit is hypocriet, politiek spelletje" 'ONLOYALE' N-VA-SCHEPEN MARK FEYAERTS UIT ALLE RADEN VAN BESTUUR GEWEERD SVEN PONSAERTS

27 juni 2018

02u32 0 Haacht Met de temperatuur begint ook de verkiezingskoorts te stijgen... In Haacht blijft de polemiek ronde de figuur van schepen Mark Feyaerts aanhouden. De al 'bevoegdheidsloze' schepen die de stap van sp.a naar oppositiepartij N-VA maakte, werd maandag wegens 'niet-loyaal' door het bestuur uit alle Raden van Bestuur geweerd.

De Haachtse oppositiepartij N-VA was maandagavond tijdens de gemeenteraad niet te spreken over de beslissing van het schepencollege om schepen Mark Feyaerts uit alle Raden van Bestuur te weren. Nadat de sinds april als onafhankelijke zetelende schepen al zijn bevoegdheden werd ontnomen, is hij voortaan ook niet langer welkom in de Raad van Bestuur van de bibliotheek (HaBOBiB), het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de Wingense Archeologische Raad (WinAR). Daarmee werd het nieuwe N-VA-lid nu politiek volledig buiten spel gezet. Het schepencollege neemt deze beslissing naar eigen zeggen omwille van de niet-loyale houding van Feyaerts ten aanzien van de huidige Open VLD-Groen-sp.a-bestuurscoalitie.





Zélf voorakkoord met oppositie

"Onzin", volgens N-VA-fractieleider Frank Vannetelbosch. "Schepen Feyaerts verklaarde bij zijn toetreding tot onze partij de krijtlijnen van het huidige college trouw te blijven steunen. Er is vandaag ook geen enkele indicatie om het tegenovergestelde te vermoeden, en Feyaerts dus uit de raden te zetten. Dat dit nu wél gebeurt, heeft dan ook niks met zogezegde 'deloyaliteit' van zijn kant te maken, maar alles met het spelletje van de huidige bestuurspartijen Open Vld en sp.a om, buiten het oog van N-VA én de kiezer, al een nieuwe bestuurscoalitie voor volgende legislatuur te vormen. De beslissing is zéér hypocriet, zeker als je weet dat Open Vld en sp.a zelf een voorakkoord met oppositiepartij CD&V sloten. Al maanden zijn er duidelijke aanwijzingen, maar het voorakkoord openbaarde zich vooral toen de CD&V-fractie slaafs Open Vld en sp.a volgde in een belangrijke stemming over de verloning en aanstelling van een hoog gemeentelijke ambtenaar: een beslissing die niet zonder controverse was", stelt Vannetelbosch onomwonden.





"De kiezer heeft nu een duidelijke keuze: de klassieke tripartite van de traditionele Open Vld, CD&V en sp.a enerzijds, of de N-VA als alternatief anderzijds."





Niet meer dan logisch

Burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) lacht de stelling van N-VA weg. "Het is duidelijk dat sommigen al wat zenuwachtig aan het worden zijn. Een dergelijk verhaal steekt in zowat elke gemeente iedere zes jaar wel de kop op. Het is ook niet abnormaal dat partijen voorafgaandelijke aftastende gesprekken voeren. Maar het is aan de kiezer op de kaarten te schudden, en pas daarna aan de partijen om 'te spelen'. Dat schepen Feyaerts uit de raden werden gestemd, is niet meer dan een logische beslissing om de continuïteit van het bestuur te garanderen."





Ook in buurgemeente Keerbergen klinkt het trouwens dat er een voorakkoord tussen Open Vld en CD&V zou bestaan.