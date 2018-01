"Brasserie kan vers bloed gebruiken" UITBATERS 'DE VOLLE POT' HOUDEN ER NA 35 JAAR HORECA MEE OP SVEN PONSAERTS

24 januari 2018

02u29 0 Haacht Na 35 jaar in de stiel houden de uitbaters van Brasserie De Volle Pot in Haacht het stilaan voor bekeken. Ralph en Viviane Van Harck, beiden 59, vinden de tijd rijp om de zaak over te laten. "De Volle Pot heeft ook nood aan vers bloed met gedreven, vernieuwende inzet", klinkt het. Voor hun bijna honderdjarige en nog grotendeels authentieke horecazaak wordt dan ook een overnemer gezocht.

"De beslissing is gevallen: het is tijd om ermee te stoppen", klinkt het bij Ralph en Viviane Van Harck, al bijna 15 jaar de uitbaters van Brasserie De Volle Pot achter de kerk van Haacht. Onder het Haachtse koppel groeide het bijna honderd jaar oude 'herberg' de voorbije jaren uit tot een bloeiende brasserie.





"Zo'n 35 jaar draai ik ondertussen al in de horeca mee", vertelt Haachtenaar Ralph Van Harck (59). "Gedurende 15 jaar had ik m'n eigen restaurant in het Brusselse Ukkel. Omwille van de afstand hebben we iets dichter bij huis gezocht. Dat werd in 2004 dus 'De Volle Pot': aanvankelijk een typisch Haachts volkscafé. Sinds de heropbouw in 1921 na een brand, was er hier in het 'gebouw van Haegenborgh' immers altijd een herberg met bierstekerij. Heel wat originele elementen zoals de houten banken en de uit 1921 daterende vloer bleven behouden, en geven nog steeds een unieke sfeer en stijl aan de zaak."





Dorpscafé tot brasserie

Die evolueerde in de loop der jaren dus wel van een authentiek dorpscafé tot brasserie. "Ten tijde van de invoering van het rookverbod hebben we de keuze gemaakt om nog meer in te zetten op eten - vandaag goed voor zo'n 70% van de bestellingen.





Onze aandacht ging naast pasta's en salades onder meer naar streek- en seizoensgebonden klassiekers als witloof, asperges, mosselen en, niet te vergeten, onze geliefde stoverij en paardensteak."





Het horecakoppel had met De Volle Pot naar eigen zeggen altijd een goed draaiende zaak. Maar de jongste tijd is het plezier er wel wat vanaf. "Sinds ik vier jaar geleden een transplantatie onderging en het rustiger aan moet doen, staat Ralph er vrijwel alleen voor", vertelt echtgenote Viviane Zang (59).





"Ik ben hier veelal wel aanwezig, maar dikwijls zonder er ook écht te zijn. Zelfs met personeel is het alleen niet meer te doen. Na 35 jaar in de stiel worden de lange dagen van 12 uur, en dat vijf dagen op zeven, ons stilaan te zwaar. De brasserie kan dan ook vers bloed gebruiken, met gedreven, vernieuwende inzet", beseft Viviane.





Eerst overnemer

"De invoering van de witte kassa heeft er eveneens geen goed aan gedaan", meent Ralph. "Komt daarbij dat het contract met Brouwerij Haacht stilaan ten einde loopt. Al die factoren samen deden ons onlangs beslissen om ermee te stoppen, en de zaak over te laten. Viviane moet het om medische reden rustig aan doen, maar ik zou als liefhebber van de betere wijnen graag nog iets in de wijnhandel doen, als verdeler bijvoorbeeld. Maar de klanten hoeven nog niet meteen te panikeren: zolang er geen overnemer is gevonden, doen wij hier nog gewoon voort."





Restjescocktail

De uitbaters hopen wel dat een overnemer de naam zal behouden. "De Volle Pot stamt nog uit de jaren '80, toen we met een vriendengroep onze ontmoetingsplaats in de tuinschuur van mijn grootouders in Keerbergen hadden. Daar werd op zeer geregelde tijdstippen gelachen én gedronken. De restje uit de flessen gingen dan telkens in een grote, afsluitbare pot met aftapkraantje. Eens vol, tapten we onze eigen 'cocktail' uit die 'volle pot'."